PŘESTUP. Arsenal získal za rekordní klubovou přestupní částku útočníka Nicolase Pépého z Lille. Za čtyřiadvacetiletého křídelního fotbalistu zaplatil londýnský klub podle médií 72 milionů liber (dvě miliardy korun), čímž výrazně překonal loňský příchod jiného útočníka Pierrea-Emericka Aubameyanga z Dortmundu za 56 milionů liber.

Více čtěte ZDE

Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe 🤩



🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️ pic.twitter.com/nXJIB9XdLW