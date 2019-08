Pépého má v Lille nahradit Ounas

JEDNÁNÍ. V Lille už se připravují na život bez hvězdného Nicolase Pépého, který se stane rekordní posilou Arsenalu. Druhý tým minulé sezony Ligue 1 jedná s Neapolí o transferu Adama Ounase, odchovance jiného francouzského klubu, Bordeaux. Brzy 23letý Ounas je reprezentantem Alžírska, se kterým vyhrál letošní Africký pohár národů. K triumfu přispěl třemi brankami.

Lille have reportedly formally opened negotiations with Napoli for Algerian international winger Adam Ounas https://t.co/44LlwrhuvZ