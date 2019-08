Nández posílí Cagliari

PŘESTUP. Italské Cagliari získá žádanou hvězdu z jihu Ameriky. Nahitan Nández, reprezentant Uruguaye, přijde z týmu Boca Juniors za 16 milionů eur (410,5 milionů korun). Nández je ve 23 letech klíčovou postavou uruguayské reprezentace, na loňském MS odehrál všechny zápasy, jen v jediném nenastoupil v základní sestavě.

Totally in love with this player! Nahitan Nandez will join Cagliari on next hours, done deal for €16M, ready to fly to Italy.

He gave everything for Boca Juniors and left the Bombonera tonight crying like a child. What a warrior 👏🏻🇺🇾 #Boca #Cagliari pic.twitter.com/QnMXyDi50m