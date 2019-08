JEDNÁNÍ. Výměna Romelu Lukaku - Paulo Dybala je už na spadnutí. Manchester United už se s hvězdou Juventusu dohodl na platových podmínkách. Vyhoví požadavkům argentinského útočníka, který požaduje 10 milionů eur (256 milionů korun) za sezonu.

Manchester United are ready to welcome Paulo Dybala and will fulfil his wage request of €10M-a-season. (Source: @romeoagresti) pic.twitter.com/ipVr7Wz5jF