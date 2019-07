JEDNÁNÍ. Podle Sky Sports je na spadnutí přestup anglického gólmana Toma Heatona, který by měl zamířit z Burnley do Aston Villy za 9 milionů liber (252 milionů korun). Měl by se stát dvanáctým hráčem, který v tomto přestupním okně posílí "The Lions". Očekává se, že dnes absolvuje zdravotní prohlídku.