PŘESTUP | Idrissa Gueye se stal nejnovější posilou PSG. Pařížský klub vyplatil za 29letého středního záložníka 30 milionů liber. Senegalec francouzské prostředí velmi dobře zná. Na začátku desetileti vyhrál s Lille Ligue 1 i francouzský pohár.

DONE DEAL: @PSG_inside have confirmed the signing of Idrissa Gueye from Everton on a four-year contract for a reported fee of £30m. pic.twitter.com/8XKQVNV7Ph