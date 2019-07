Arsenal se chystá potvrdit příchod 24letého Nicolase Pépého, podle L'Equipe už dokonce absolvoval na Emirates zdravotní prohlídku. Jenže francouzské Lille si řeklo o 72 milionů liber. Gunners jsou ochotni poslat 20 milionů hned zbytek během příštích pěti let. Zároveň v Londýně přistál dotaz z Monaka, jestli je k mání bek Shkodran Mustafi.

Nicolas Pepe will have his Arsenal medical on Tuesday, according to L'Equipe ✅ pic.twitter.com/uqToEEgwPo