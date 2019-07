Vysoká porážka 3:7 od Atlétika Madrid a zranění Asensia podle španělského serveru AS změnilo náhled vedení Reau na odchod Jamese Rodrígueze. Šéf klubu Florentino Pérez se rozhodl ho neprodávat, ačkoli kouč Zinedine Zidane s ním už nepočítal.

James Rodriguez returns to training with Real Madrid.



