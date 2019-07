Dánský záložník Philip Billing přestoupil z druholigového Huddersfieldu do Bournemouthu. Čtrnáctý celek minulé sezony anglické ligy s třiadvacetiletým fotbalistou podepsal pětiletou smlouvu a podle médií za něj zaplatil 15 milionů liber (asi 422 milionů korun).

DONE DEAL: @afcbournemouth have confirmed the signing of Philip Billing from Huddersfield on a long-term contract. pic.twitter.com/TOzWYyWb8V