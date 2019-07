JEDNÁNÍ. Německý fotbalista André Schürrle má namířeno z Dortmundu do Spartaku Moskva. Osmadvacetiletý mistr světa z roku 2014 by měl v historicky nejúspěšnějším ruském klubu do konce sezony hostovat. Podle médií je součástí dohody i možnost trvalého přestupu za sedm milionů eur.