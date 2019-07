HOSTOVÁNÍ. Fotbalisty Wolverhamptonu, kteří by mohli ve třetím předkole Evropské ligy nastoupit proti Jablonci, posílil španělský obránce Jesús Vallejo. Dvaadvacetiletý stoper přišel do anglického celku z Realu Madrid na hostování do konce sezony.

