PŘESTUP. Nováček anglické ligy Aston Villa získal z mistrovského Manchesteru City záložníka Douglase Luize. Birminghamský celek za jednadvacetiletého fotbalistu podle britských médií zaplatil 15 milionů liber a celkem už za posily utratil částku převyšující 100 milionů liber (2,9 miliardy korun).

