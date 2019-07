PŘESTUP. Po konci ve Swansea se záložník Leroy Fer vrací do Nizozemska. 29letý středopolař podepsal roční smlouvu s Feyenoordem Rotterdam.

📝 DEAL DONE: Leroy Fer has signed for Feyenoord on a 1-year contract. Free transfer after leaving Swansea City. (Source: @Feyenoord_int) pic.twitter.com/aTD4fvaHss