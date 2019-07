PŘESTUP. Ghanský fotbalový reprezentant Jordan Ayew přestoupil do Crystal Palace, kde už v minulé sezoně hostoval ze Swansea. Velšský účastník druhé anglické ligy za sedmadvacetiletého útočníka obdržel podle britských médií zhruba 2,5 milionu liber (přes 71 milionů korun).

✍️ Jordan Ayew has joined Palace on a three-year deal.



Welcome back, @jordan_ayew9!#CPFC