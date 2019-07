PŘESTUP. Egyptský reprezentant Trezeguet, o kterého měla loni zájem i Slavia, si zahraje Premier League. Za 8 milionů liber (227,5 milionů korun) jej z turecké Kasimpasy zlákal nováček Aston Villa.

We are delighted to confirm the signing of @Trezeguet from Kasimpasa for an undisclosed fee, subject to a work visa and international clearance..



