Útočník Tottenhamu míří do Mexika

PŘESTUP. Nepodařená londýnská anabáze Vincenta Janssena je konečně u konce. Někdejší nejlepší střelec nizozemské ligy se z Tottenhamu přesunul do mexického klubu Monterrey. Oba kluby o tom informovaly bez bližších detailů, podle médií však mexický celek za sedmnáctinásobného reprezentanta zaplatil šest milionů eur (asi 153 milionů korun). Janssen z Tottenhamu už dříve hostoval v tureckém Fenerbahce Istanbul.

Happy to join @rayados, looking forward to see you all soon.

Can’t wait to play for the CONCACAF Champions. #ArribaElMonterrey 🇲🇽 https://t.co/YAwErmBuuj pic.twitter.com/GUvjk5x6R5