PSG chce Gueyeho

JEDNÁNÍ. Francouzský mistr si vyhlédl posilu do středu zálohy. PSG jedná s Evertonem o přestupu středopolaře Idrissy Gueyeho, kterého si klub z Liverpoolu cení na 32 milionů eur, jak informuje Le Parisien. Gueye se právě vrátil do Anglie z Afrického poháru národů, kde byl se Senegalem poraženým finalistou.

Paris Saint-Germain have submitted an offer of €32m for Everton midfielder Idrissa Gueye. (Source: Le Parisien) pic.twitter.com/vXfK1Q9TXU