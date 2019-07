Joelinton nejdražší posilou Newcastlu

PŘESTUP. Brazilský útočník Joelinton se stal nejdražší posilou Newcastlu United v historii. Dvaadvacetiletý fotbalista přestoupil z německého Hoffenheimu, který za něj podle britských médií obdržel 40 milionů liber (1,14 miliardy korun). V anglickém klubu podepsal Joelinton smlouvu na šest let.

Joelinton je první letní posilou Newcastlu a jeho nového trenéra Steva Bruce, který nahradil Rafaela Beníteze. Jeho přestup trumfl lednový příchod paraguayského fotbalisty Miguela Almiróna za 20 milionů liber z Atlanty z MLS.

