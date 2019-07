Ngadeu míří do Gentu

Obránce Michael Ngadeu-Ngadjui nebude dál působit v pražské Slavii. Kamerunský fotbalista přestupuje do belgického KAA Gent. Po Simonu Delim tak český mistr přišel o dalšího klíčového muže obranných řad. Informaci o příchodu nové posily potvrdil na svých sociálních sítích belgický klub, se kterým Ngadeu podepsal čtyřletou smlouvu.

Welcome Michael!

🇨🇲 28-jarige Kameroense centrale verdediger

🏆 Africa Cup of Nations

💥 Revelatie in de Europa League#kaagent #transfer #newseason #COBWhttps://t.co/r1zzsfWCVb