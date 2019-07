Vysázeli v přepočtu přes tři miliardy korun za Antoine Griezmanna, ale definitivně nezavrhli ještě mnohem větší obchod. Barcelona stále vymýšlí, jak by z dresu PSG vysvlékla Neymara. Brazilská superstar už odletěla do Paříže, aby zahájila přípravu na sezonu. Všichni ale tuší, že situace je neudržitelná. Obrovský transfer do Barcelony má řadu zádrhelů, nicméně stále je možné, že Katalánci svého ztraceného syna k sobě po dvou letech přivedou. Více čtěte ZDE>>>