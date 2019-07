Lipsko bere francouzského mladíka

PŘESTUP | Lipsko získalo francouzského reprezentanta do jednadvaceti let Christophera Nkunkua z PSG. Ofenzivní hráč podepsal s třetím týmem minulé bundesligové sezony smlouvu do roku 2024.

🚨 3. Sommer-Neuzugang: Christopher #Nkunku wechselt zu #RBLeipzig! 🚨



Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt von @PSG_inside zu #RBL und erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2024. Der Franzose wird die Nummer 18 tragen.



Alle Infos 👉 https://t.co/JAzqXpTSBx pic.twitter.com/Mi94MzpSxI — RB Leipzig (@DieRotenBullen) July 18, 2019