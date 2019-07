West Ham má nejdražší posilu v historii

PŘESTUP | West Ham získal francouzského fotbalistu Sébastiena Hallera z Frankfurtu jako nejdražší posilu ve své historii. Londýnský klub za pětadvacetiletého útočníka podle britských médií zaplatil 45 milionů liber (asi 1,28 miliard korun).

Bývalý francouzský reprezentant do 21 let překonal dosavadního klubového rekordmana Brazilce Felipeho Andersona, který West Ham loni vyšel na 36 milionů liber. Haller s "Kladiváři" podepsal pětiletou smlouvu s opcí na další rok.

