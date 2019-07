Newcastle povede Bruce

NOVÝ TRENÉR | Fotbalisty Newcastlu povede trenér Steve Bruce, který se s klubem dohodl na tříleté smlouvě. Newcastle o tom informoval na svém webu. Bývalý kapitán Manchesteru United nahradil ve funkci Rafaela Beníteze, jemuž vedení "Strak" na konci června po třech letech u týmu neprodloužilo kontrakt.

Osmapadesátiletý Bruce vedl od ledna Sheffield Wednesday, s nímž v druhé lize skončil na dvanáctém místě. V pondělí odstoupil, aby mohl převzít Newcastle, který po návratu do Premier League v roce 2017 obsadil v dalších ročnících desátou a třináctou příčku.

Newcastle United can now announce that Steve Bruce has been appointed as the club's new head coach.



More here: https://t.co/BTjZACgqtb #NUFC pic.twitter.com/IvhafgljYf