JEDNÁNÍ | Patřil k hlavním oporám při tažení Ajaxu Amsterdam do semifinále Ligy mistrů. I proto se devatenáctiletý stoper Matthijs de Ligt dostal do hledáčku hned několika velkoklubů. Jeho jméno bylo spojováno s přestupem do Manchesteru United, PSG, ale nakonec to vypadá, že vítězem v tahanici o nizozemský talent bude Juventus. De Ligt totiž v úterý po 22. hodině přistál na letišti v Turíně, kde by měl ve středu absolvovat zdravotní prohlídku.

