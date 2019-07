PODPIS | Bývalý španělský reprezentant Roberto Soldado se vrací do vlasti. Po konci ve Fenerbahce podepsal 34letý útočník smlouvu s nováčkem La Ligy z Granady.

Newly promoted #Granada have completed the signing of experienced striker Roberto Soldado on a free transfer, following his release from Fenerbahce https://t.co/fgksCYRqJO pic.twitter.com/dnIWnM9xJx