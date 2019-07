PŘESTUP | Celta Vigo přišla o svého útočníka č. 1. 22letý Maxi Gómez se stěhuje přes celé Španělsko do Valencie. Zatímco v minulé sezoně Uruguayec bojoval o záchranu v příštím ročníku si zahraje v evropských pohárech. Valencii vyšel přestu na 14 a půl milionu liber a hráčskou kompenzaci v podobě Santiho Miny.

