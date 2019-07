Sága okolo přestupu Matthijse de Ligta se možná chýlí ke konci. 19letý stoper Ajaxu se během následujících hodin má hlásit na zdravotní prohlídce v Juventusu.

Matthijs de Ligt is expected to be in Turin today, as #Juventus have a medical planned for Tuesday morning once the €65m plus bonuses deal with #Ajax is complete https://t.co/PhRSGmUiWE #PSG #FCBarcelona #MUFC #SerieA #UCL pic.twitter.com/9FQ0alBJ5v