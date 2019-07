SPEKULACE. Patrik Schick by mohl dejít do Leverkusenu. AS Řím podle italské televize Sportitalia chce získat jamajského křídelníka Leona Baileyho a Bayer si měl říct o 10 milionů eur plus právě českého útočníka. AS tak teď řeší, co dál. Schicka získal v roce 2017 za 14 milionů eur plus dalších osm v bonusech, pokud by ho ale klub prodal před 1. únorem 2020, půlka přestupové částky by putovala do Sampdorie.