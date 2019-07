PŘESTUP | Útočník Antoine Griezmann přestoupil za 120 milionů eur z Atlética Madrid do Barcelony, která s francouzským fotbalistou podepsala smlouvu na pět let. S katalánským klubem tedy osmadvacetiletý Francouz spojí síly do roku 2024. Velkou pozornost v jeho nové smlouvě na sebe poutá gigantická výstupní klauzule v hodnotě 800 milionů eur (přibližně 20,5 miliardy korun). Více čtěte ZDE »