SMLOUVA | Útočník Divock Origi podepsal nový dlouhodobý kontrakt s Liverpoolem a v klubu bude i nadále pokračovat. Čtyřiadvacetiletý belgický forvard na sebe v minulé sezoně upozornil hlavně důležitými góly v Lize mistrů včetně finálového souboje s Tottenhamem.

Divock Origi has committed his future to the Reds. 🙌