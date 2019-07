Steven Gerrard podle The Mirror odmítl nabídku šéfa Newcastlu United Mikea Ashleyho, aby se stal novým manažerem Magpies. Místo po Rafaelu Benítezovi tak zůstává neobsazené.

