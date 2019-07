PŘESTUP: Rakouský fotbalista Marko Arnautovic opouští anglickou ligu a míří do předního čínského klubu Šanghaj SIPG. Loňský mistr zaplatí West Hamu za třicetiletého útočníka podle médií 25 milionů eur (637 milionů korun).

DONE DEAL: West Ham have confirmed Marko Arnautovic has joined Shanghai SIPG for a reported fee of £23m. pic.twitter.com/xwZRyYy0rE