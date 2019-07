PŘESTUP. Italský útočník Stephan El Shaarawy přestoupil z AS Řím do Šanghaje Šen-chua. Čínský celek za šestadvacetiletého fotbalistu, který v italském klubu patřil ke konkurentům českého reprezentanta Patrika Schicka, zaplatil 16 milionů eur (408 milionů korun) a udělal z něj svoji nejdražší posilu v historii.

Stephan El Shaarawy has today completed a move to Shanghai Shenhua.



Thank you for your service, Stephan, and good luck for the future! 👋 #ASRoma pic.twitter.com/phfLNWVhaE