Zlín týden před startem ligy ztrácí i posiluje. Kouč Josef Csaplár ukázal na Dominika Maška (23) a vedení Fastavu mu přání splnilo. Kreativní záložník z Mladé Boleslavi už bude dnes večer připravený do utkání se Senicí. Zpočátku by mělo jít o půlroční hostování s přestupovou opcí. „To jméno řekl trenér, už když k nám přicházel. Teď se to dotáhlo,“ uvedl pro isport.cz zlínský sportovní manažer Zdeněk Grygera.