PŘESTUP. Útočník Álvaro Morata po nadcházející sezoně přestoupí z Chelsea do Atlétika Madrid. Šestadvacetiletý fotbalista přišel do španělského celku v polovině uplynulého ročníku na hostování a kluby se teď dohodly, že ho za rok promění v přestup. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

Thank you and good luck, @AlvaroMorata. 👊