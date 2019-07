Ikaunieks na hostování do Rigy

HOSTOVÁNÍ. Davis Ikaunieks opouští Jablonec. Pětadvacetiletý lotyšský útočník odešel na půlroční hostování do aktuálně druhého týmu lotyšské ligy Riga FS. Informoval o tom agent David Zíka ze společnosti Global Sports, která hráče zastupuje.

Lotyšský reprezentant Dāvis Ikaunieks 🇱🇻 bude do konce roku 2019 hostovat v Riga FS! / Latvian national team player Dāvis Ikaunieks will spend the rest of 2019 on loan in Riga FS