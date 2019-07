HOSTOVÁNÍ. Norský fotbalista Martin Ödegaard míří z Realu Madrid na další hostování. Dvacetiletý útočník bude tentokrát působit v Realu Sociedad.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT: Real Sociedad have reached an agreement with @realmadriden over the transfer of @martinio98. The player will join the club on a one-year loan. #OngiEtorriOdegaard #AurreraReala #RealSociedad 💙⚪⬇ pic.twitter.com/4zF2hAvRH3