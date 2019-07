Je mu třiadvacet let, měří 192 centimetrů a ve středu pole je oporou dánského Aalborgu. O talentovaného záložníka Olivera Abildgaarda podle informací serveru iSport.cz před několika týdny projevila zájem Sparta, s první nabídkou ve výši zhruba 30 milionů korun ovšem neuspěla. Samotný hráč by se však na Letnou rád přestěhoval, co bude dál?