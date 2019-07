PŘESTUP. Český brankář Tomáš Vaclík má v Seville nového spoluhráče. Španělský klub získal do svých řad krajního záložníka Lucase Ocampose. Čtyřiadvacetiletý Argentinec přichází z Marseille za 15 milionů euro (382 milionů korun).

🤯 Two signings in one day! ✍️ Welcome, @Locampos15!#WeareSevilla https://t.co/BUZjwk0RBD