SPEKULACE | Senzační výměna dvou světových hvězd? Podle britského serveru Daily Mail by se Paul Pogba mohl z Manchesteru United stěhovat do Realu Madrid, zatímco na Old Trafford by mohl zamířit Gareth Bale. Kouč "bílého baletu" Zinedine Zidane prý o francouzského středopolaře hodně stojí a byl by ochotný vzdát se velšského ofenzivního hráče.