HOSTOVÁNÍ | Španělský útočník Sandro Ramirez jde z Evertonu hostovat do Valladolidu. Třiadvacetiletý forvard strávil ve své rodné zemi i minulou sezonu, v barvách Realu Sociedad ovšem za 24 ligových zápasů nedal jediný gól.

↩️ | Sandro Ramirez has joined @LaLiga side @realvalladolid on a season-long loan for the 2019-20 campaign. #EFC 🔵