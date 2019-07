Ndombele posílil Tottenham

PŘESTUP. Žádaný francouzský záložník Tanguy Ndombele míří do Anglie. Dosavadního hráče Lyonu si na šest let zavázal finalista Ligy mistrů Tottenham. Francouzský tým za něj od londýnského celku vyinkasuje 60 milionů eur, tedy přes 1,5 miliardy korun.

✍️ We are delighted to announce the signing of Tanguy Ndombele from Olympique Lyonnais.



🇫🇷 The France international central midfielder has signed a contract with the Club until 2025.#WelcomeTanguy ⚪️ #COYS pic.twitter.com/5GhqGi1q5g