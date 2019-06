Buffon by se mohl vrátit do Juventusu

SPEKULACE | Jednačtyřicetiletý fotbalový brankář Gianluigi Buffon by se podle italských médií mohl po konci v Paris St. Germain vrátit do Juventusu Turín, kde hrál v letech 2001 až 2018. S italským mistrem by měl podepsat roční smlouvu.

Deník Gazzetta dello Sport uvedl, že by Buffon v Juventusu neplnil roli jedničky, kterou je polský reprezentant Wojciech Szczesny, ale zastával by pozici "morálního lídra". Podle televize Sky Sport Italia by Buffonův návrat byl jasným znamením toho, že klub s jeho službami počítá i po konci hráčské kariéry.