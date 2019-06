PŘESTUP. Portugalský fotbalista André Gomes přestupuje z Barcelony do Evertonu, ve kterém strávil na hostování již sezonu 2018/2019. Pětadvacetiletý záložník podepsal s "Toffies" smlouvu do roku 2024. Přestupová částka by se měla pohybovat kolem 22 milionů liber (628 milionů korun).