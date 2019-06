PŘESTUP. Nizozemské ofenzivní eso Quincy Promes už není spoluhráčem Tomáše Vaclíka v Seville. Za 15,7 milionů eur (402 milionů korun) vykoupil 38násobného reprezentanta Ajax Amsterdam. Promes podepsal smlouvu na 5 let.

It’s time to show it in the city you love...❌❌❌#AmsterdamPromise