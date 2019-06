Schranz do Budějovic

PŘESTUP | Další letní posilou fotbalistů Českých Budějovic se stal Ivan Schranz. Pětadvacetiletý slovenský útočník přestoupil z kyperského AEL Limassol a s nováčkem české nejvyšší soutěže podepsal roční smlouvu. Dynamo o tom informovalo na svém webu.

Schranz v roce 2015 zamířil na hostování s opcí do Sparty, ale ligový start si v jejím dresu nepřipsal a vrátil se do Trnavy. Předloni přestoupil do jiného pražského klubu Dukly, za kterou nastoupil ke 40 startům v nejvyšší soutěži a dal osm branek. V zimě Julisku opustil a odešel na Kypr.