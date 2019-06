Benítez končí v Newcastlu

KONEC V KLUBU | Španělský trenér Rafael Benítez po třech letech odchází od fotbalistů Newcastlu. Vedení třináctého celku minulé sezony Premier League se rozhodlo, že s bývalým koučem Liverpoolu, Valencie, Chelsea, Interu Milán nebo Realu Madrid neprodlouží v neděli končící smlouvu.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.



