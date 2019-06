JEDNÁNÍ | Podle informací deníku Sport je Baník blízko získání třetí letní posily, kterou by se měl brzy stát Rudolf Reiter z Bohemians. Ostravští o 24letého křídelníka stojí od zimy, tehdy však jednání mezi kluby na soustředění v Turecku padla i proto, že Pražany čekalo náročné záchranářské jaro. Nyní se zdá, že se přestup v nejbližších dnech dotáhne do konce, aby Reiter v úterý mohl odcestovat s Baníkem na herní kemp do Rakouska.