SPEKULACE | Nový kouč Juventusu Maurizio Sarri by do Turína podle serveru Calciomercato rád přivedl zkušeného brankáře Pepeho Reinu z AC Milán. Šestatřicetiletý gólman by mohl krát záda Wojciechu Szczesnému, možnému transgeru nahrává i fakt, že Sarriho dobře zná z předchozícho společného působení v Neapoli.