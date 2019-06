POSILA | Kádr rezervy Barcelony rozšíří dvacetiletý nizozemský obránce Mike van Beijnen. Na Nou Campu podepsal dvouletou smlouvu, naposledy působil v celku NAC Breda a prošel i mládeží PSV Eindhoven.

🔵🔴📝 We are delighted to announce that 20 year old Dutch defender Mike van Beijnen has signed a 2-year contract to join @FCBarcelonaB as a free agent.



📋 Full details here: 👉 https://t.co/wFQXfdrmdX